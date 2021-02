Tour de la Provence 2021: tutti contro Egan Bernal sul Mont Ventoux. Alaphilippe, Aru e Demare attesi all’esordio stagionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani prenderà il via il Tour de la Provence 2021, breve gara a tappe composta da quattro frazioni di cui la prima e l’ultima strizzano l’occhio ai velocisti, la seconda arriva su uno strappetto e la terza, invece, prevede la scalata del leggendario Mont Ventoux con traguardo posto a Chalet Reynard. Il grande favorito per il successo finale è Egan Bernal, il quale, dopo aver esordito all’Etoile de Bessèges, ove ha lavorato per i compagni, punta ritrovare sul Monte Calvo quella vittoria che gli manca, ormai, da agosto 2020. Il colombiano, peraltro, potrà fare affidamento su una squadra di altissimo livello. La Ineos, infatti, gli affianca compagni del calibro dell’irlandese Edward Dunbar, che l’anno scorso fu quinto proprio qua al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani prenderà il via ilde la, breve gara a tappe composta da quattro frazioni di cui la prima e l’ultima strizzano l’occhio ai velocisti, la seconda arriva su uno strappetto e la terza, invece, prevede la scalata del leggendariocon traguardo posto a Chalet Reynard. Il grande favorito per il successo finale è, il quale, dopo aver esordito all’Etoile de Bessèges, ove ha lavorato per i compagni, punta ritrovare sule Calvo quella vittoria che gli manca, ormai, da agosto 2020. Il colombiano, peraltro, potrà fare affidamento su una squadra di altissimo livello. La Ineos, infatti, gli affianca compagni del calibro dell’irlandese Edward Dunbar, che l’anno scorso fu quinto proprio qua al ...

