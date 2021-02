Tom Holland sarà l’unico Spider-Man del prossimo film? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le indiscrezioni e le ipotesi si susseguono sempre più insistenti ormai da un anno: nel prossimo capitolo della saga Sony-Marvel dedicata a Spider-Man, ovvero il terzo film dopo Homecoming e Far from Home, una specie di multiverso porterebbe a convivere non solo diversi villain del mitico Uomo ragno, ma anche le sue diverse incarnazioni cinematografiche. È certo, infatti, che nel cast della pellicola con uscita prevista nel dicembre 2021 ci saranno Alfred Molina, il quale aveva interpretato il Doctor Octopus nello Spider-Man 2 di Sam Raimi, e Jamie Foxx, il cattivo Electro di Amazing Spider-Man 2 (entrambi appartenenti a due trilogie passate e differenti da quella in corso). Molti hanno ipotizzato che nella nuova produzione potrebbero comparire anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, ovvero i Peter ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le indiscrezioni e le ipotesi si susseguono sempre più insistenti ormai da un anno: nelcapitolo della saga Sony-Marvel dedicata a-Man, ovvero il terzodopo Homecoming e Far from Home, una specie di multiverso porterebbe a convivere non solo diversi villain del mitico Uomo ragno, ma anche le sue diverse incarnazioni cinematografiche. È certo, infatti, che nel cast della pellicola con uscita prevista nel dicembre 2021 ci saranno Alfred Molina, il quale aveva interpretato il Doctor Octopus nello-Man 2 di Sam Raimi, e Jamie Foxx, il cattivo Electro di Amazing-Man 2 (entrambi appartenenti a due trilogie passate e differenti da quella in corso). Molti hanno ipotizzato che nella nuova produzione potrebbero comparire anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, ovvero i Peter ...

