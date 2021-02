Stasera su Iris programmazione speciale sul dramma delle Foibe | i film in onda

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)su, a partire dalla prima serata, unaper commemorare il dramme: inIl segreto della miniera e La città dolente. Largo alla Storiasudove, a partire dalla prima serata, unaomaggerà il. Il canale tematico Mediaset commemorerà le vittime di questa "strage dimenticata" con due: Il segreto della miniera, in prima visione assoluta, seguito da La città dolente. Il segreto della miniera, alle 21:12 in 1A TV La storia di un minatore sloveno, già reduce dal massacro di Srebrenica, che in una miniera ...

Stasera_in_TV : IRIS: (23:13) La citta' dolente (Film) #StaseraInTV 10/02/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #IRIS - Stasera_in_TV : IRIS: (20:59) Il segreto della miniera (Film) #StaseraInTV 10/02/2021 #PrimaSerata #ilsegretodellaminiera @social_mediaset #IRIS - Stasera_in_TV : IRIS: (23:16) L'uomo dai 7 capestri (Film) #StaseraInTV 09/02/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #IRIS - Stasera_in_TV : IRIS: (21:00) L'ora della furia (Film) #StaseraInTV 09/02/2021 #PrimaSerata #l_oradellafuria @social_mediaset #IRIS - Stasera_in_TV : IRIS: (23:56) L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo (Film) #StaseraInTV 08/02/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #IRIS -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Iris

Movieplayer.it

Il segreto della miniera: il Filmin Tv sualle 21 (Drammatico, 2017, durata: 103 Min) Un film di Hanna Antonina Wojcik - Slak con Leon Lucev, Marina Redzepovic, Zala Djuric Ribic, Boris ...Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv . Tolo Tolo - 21:15 Sky Cinema Genere: ... Il Segreto Della Miniera - 21:00The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo - 21:20 Italia 1 La ...Stasera su Iris, a partire dalla prima serata, una programmazione speciale per commemorare il dramme delle Foibe: in onda i film Il segreto della miniera e La città dolente. Largo alla Storia stasera ...Cosa c’è stasera, mercoledì 10 febbraio 2021, in tv? Ecco la programmazione televisiva completa tra la partita di Coppa Italia, fiction e film. Stasera in tv, 20 gennaio 2021 Partendo dal primo canale ...