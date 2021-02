Selvaggia Roma diventa attrice | reciterà in un film che racconta Napoli

GrandeFratello : Ma parliamo di te? ?? Amici dei social tocca a voi: twittate le vostre domande per Selvaggia Roma usando l’hashtag… - obvae_ : RT @croSSyourm1nd: @roma_selvaggia se sei tu il motivo del ritardo BUTTO UN GRIDOOOOOO #TZLATESHOW - croSSyourm1nd : @roma_selvaggia se sei tu il motivo del ritardo BUTTO UN GRIDOOOOOO #TZLATESHOW - VALESERE99 : RT @oocgfvip5: La risata di Selvaggia Roma #GFVIP - InlovewithZorzi : Secondo voi questo ritardo è dovuto all’organizzazione dell’intervista a @roma_selvaggia ??? #TZLATESHOW #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

Dal Grande Fratello al cinema impegnato:debutta come attrice per un docu - film diretto dal regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari. E per entrare nella parte riprenderà il vero nome Sabrina. L'ex Gieffina non aveva mai ...L'influencer, però, è riuscito in un'impresa davvero impossibile, far rientrare per una sera una ex gieffina per sottoporla ad un incredibile faccia a faccia: stiamo parlando di. Dove ...Ex volto del Grande Fratello Vip e di Temptation Island, Selvaggia Roma debutta come attrice nel docu-film ”Napule”, diretta dal mitico ...L'ex gieffina ha deciso di voltare pagina e di darsi alla recitazione. Debutterà come attrice e sogna di poter conquistare Netflix ...