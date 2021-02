"Rischio infezioni, prudenza necessaria". Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video-conferenza. Chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti-covid dovrà comunque rimanere confinato: dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. La quarantena si prolunga fino alla negativizzazione, se il tampone è positivo. In un ospedale fuori Roma 3 medici immunizzati sono risultati positivi al tampone.Si legge sul Messaggero: Spiega il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata: «Si tratta di tre sanitari vaccinati e contagiati, ma non necessariamente contagiosi. Erano asintomatici, li abbiamo trovati positivi casualmente, durante i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)inin caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video-conferenza. Chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti-covid dovrà comunque rimanere confinato: dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. Lasi prolunga fino alla negativizzazione, se il tampone è positivo. In un ospedale fuori Roma 3 medici immunizzati sono risultati positivi al tampone.Si legge sul Messaggero: Spiega il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata: «Si tratta di tre sanitarie contagiati, ma nonmente contagiosi. Erano asintomatici, li abbiamo trovati positivi casualmente, durante i ...

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: 'Rischio infezioni, prudenza necessaria'. Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena - emanuelmme1 : RT @HuffPostItalia: 'Rischio infezioni, prudenza necessaria'. Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena - CTodde : RT @HuffPostItalia: 'Rischio infezioni, prudenza necessaria'. Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena - bastbux : Prima di andare a fare il bunga bunga con Berlusconi e Emilio Fede mi prendo un antibiotico e se Berlusconi ha la s… - HuffPostItalia : 'Rischio infezioni, prudenza necessaria'. Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio infezioni 'Rischio infezioni, prudenza necessaria'. Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena

Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video - conferenza. Chi ha ricevuto la doppia ...

Coronavirus, niente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: "Sicure al 100%"

... molto al di sotto dei 2,9 milioni di infezioni e quasi 54.000 decessi segnalati dalla vicina Colombia, resta ad altissimo rischio. Secondo alcuni, Maduro sta intenzionalmente ritardando la campagna ...

Covid, in quarantena anche i vaccinati: «Rischio infezioni, serve cautela» Il Messaggero "Rischio infezioni, prudenza necessaria". Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena

Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video-conferenza. Chi ha ricevuto la doppia do ...

La variante brasiliana è in Svizzera

Il primo caso confermato da Virginie Masserey - L'OMS da Wuhan: "L'origine del covid è animale" - Svizzera: oltre 100'000 firme contro il lockdown - Ticino: 38 casi, un decesso e meno di 100 persone r ...

Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video - conferenza. Chi ha ricevuto la doppia ...... molto al di sotto dei 2,9 milioni die quasi 54.000 decessi segnalati dalla vicina Colombia, resta ad altissimo. Secondo alcuni, Maduro sta intenzionalmente ritardando la campagna ...Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video-conferenza. Chi ha ricevuto la doppia do ...Il primo caso confermato da Virginie Masserey - L'OMS da Wuhan: "L'origine del covid è animale" - Svizzera: oltre 100'000 firme contro il lockdown - Ticino: 38 casi, un decesso e meno di 100 persone r ...