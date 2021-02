Novità Android 12: privacy e nuova interfaccia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trapelano online le prime immagini del prossimo Android 12: tra le principali Novità un nuova interfaccia utente e tanta attenzione alla privacy Android 12 si avvicina sempre più alla sua presentazione. Secondo le indiscrezioni la prima beta developer dovrebbe arrivare già nel corso di questo mese. Bisognerà invece aspettare settembre per il suo rilascio ufficiale al pubblico. Dalle prime immagini si possono osservare una nuova interfaccia e maggior attenzione alla privacy. Ricordiamo che la versione è ad oggi alla sua prima versione e potrà implementare, nelle fasi successive, Novità e cambiamenti rispetto a quella attuale. Novità Android 12: interfaccia utente Tra ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trapelano online le prime immagini del prossimo12: tra le principaliunutente e tanta attenzione alla12 si avvicina sempre più alla sua presentazione. Secondo le indiscrezioni la prima beta developer dovrebbe arrivare già nel corso di questo mese. Bisognerà invece aspettare settembre per il suo rilascio ufficiale al pubblico. Dalle prime immagini si possono osservare unae maggior attenzione alla. Ricordiamo che la versione è ad oggi alla sua prima versione e potrà implementare, nelle fasi successive,e cambiamenti rispetto a quella attuale.12:utente Tra ...

infoitscienza : Diamo un primo sguardo ad Android 12: novità per interfaccia, privacy e widget - Ossmeteobargone : RT @cortina2021: ?? E' disponibile la nuova release dell'App ufficiale di #Cortina2021 ? Vivi i Mondiali di sci da dovunque ti trovi, segui… - BibliotecaIuav : RT @DigitalicMag: Il prossimo rilevante aggiornamento del sistema operativo di Google è stato svelato in una serie di screenshot che ne riv… - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Il prossimo rilevante aggiornamento del sistema operativo di Google è stato svelato in una serie di screenshot che ne riv… - FlipRuth : RT @DigitalicMag: Il prossimo rilevante aggiornamento del sistema operativo di Google è stato svelato in una serie di screenshot che ne riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Android Snapchat e Instagram: novità in tema di sicurezza degli utenti

- - > Quest'ultima, programmata nelle prossime settimane per Android e, anche su iOS, seppur nei mesi a venire, passa per la comparsa, sulla pagina de proprio profilo , di una notifica che, nel caso ...

Samsung Galaxy A71 5G si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0: le novità

Quali sono le novità introdotte dalla One UI 3.0 basata su Android 11 per i Galaxy A71 5G? Questo è il change - log ufficiale: Design innovativo Abbiamo rinnovato il look and feel di One UI 3 in ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera - - > Quest'ultima, programmata nelle prossime settimane pere, anche su iOS, seppur nei mesi a venire, passa per la comparsa, sulla pagina de proprio profilo , di una notifica che, nel caso ...Quali sono leintrodotte dalla One UI 3.0 basata su11 per i Galaxy A71 5G? Questo è il change - log ufficiale: Design innovativo Abbiamo rinnovato il look and feel di One UI 3 in ...