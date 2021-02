"Non capisce un tubo". Clamoroso, Minzolini vede Mario Giordano e lo stronca: "Ecco l'informazione" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Contro tutti. Un Augusto Minzolini scatenato davanti al televisore. Siamo al martedì sera, sfida per eccellenza tra talk-show sul piccolo schermo. Già, abbiamo Giovanni Floris con DiMartedì su La7. Dunque, per Mediaset, Ecco su Rete 4 Mario Giordano, con il suo Fuori dal Coro. E non può mancare la Rai, che schiera Bianca Berlinguer con il suo CartaBianca sul terzo canale. Tre programmi che, però, il Minzolini scatenato proprio sembra non gradire. Il retroscenista manifesta tutto il suo dissenso poco dopo le 22, su Twitter, in un cinguettio al vetriolo nel quale scrive: "Vedi Floris, cambi per andare su Giordano, e con rammarico comprendi che non sanno un tubo e non spiegano un tubo e alla fine la scelta più politica è andare su una serie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Contro tutti. Un Augustoscatenato davanti al televisore. Siamo al martedì sera, sfida per eccellenza tra talk-show sul piccolo schermo. Già, abbiamo Giovanni Floris con DiMartedì su La7. Dunque, per Mediaset,su Rete 4, con il suo Fuori dal Coro. E non può mancare la Rai, che schiera Bianca Berlinguer con il suo CartaBianca sul terzo canale. Tre programmi che, però, ilscatenato proprio sembra non gradire. Il retroscenista manifesta tutto il suo dissenso poco dopo le 22, su Twitter, in un cinguettio al vetriolo nel quale scrive: "Vedi Floris, cambi per andare su, e con rammarico comprendi che non sanno une non spiegano une alla fine la scelta più politica è andare su una serie di ...

