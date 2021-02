Morte Kobe Bryant | la perizia rivela | l’incidente aereo fu causato da un errore del pilota

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladi, della figlia Gianna e di altre 7 persone avvenuta il 26 gennaio 2020 fu dovuta a undel: è quantolaeffettuata dal National Transportation Safety Board. Ad Ara Zobayan,dell'elicottero, era stato proibito di attraversare la perturbazione in corso infilandosi tra le nuvole, ma lui ignorò l'ordine trovandosi disorientato. Secondo Robert Sumwalt, presidente del National Transportation Safety Board, ilavrebbe dovuto viaggiare in regime di 'visual flight rules', mantenendo la visibiltà: lui, invece, continuò a volare attraversando le nuvole. A quel punto lo Sikorsky S-76 si inclinò bruscamente e poi precipitò schiantandosi sulle colline nei pressi di Calabasas, alle porte ...

L'incidente del cestita statunitense, secondo la ricostruzione del National Transportation Safety Board, sarebbe stato causato da un errore del pilota. Nel frattempo, Natalia Bryant entra nell'agenzia ...A oltre un anno dalladiBryant , di sua figlia Gianna e di altre sette persone, tutti deceduti nello schianto in elicottero risalente al 26 gennaio 2020, la perizia effettuata dal National Transportation Safety ...Un ordine che Zobayan ha tuttavia ignorato, trovandosi poi disorientato in mezzo alle nuvole, fino allo schianto. Da qui l'incidente, con l'elicottero - diretto da Orange County alla Mamba Sports Aren ...Secondo gli ultimi rapporti, Ara Zobayan, questo il nome del pilota, si è trovato disorientato all’interno delle nuvole, in condizioni climatiche non ottimali. Gli investigatori del National Transport ...