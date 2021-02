Lukaku & co., i soldi delle star belghe in Lussemburgo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal madridista Eden Hazard all’interista Romelu Lukaku, sono diversi i calciatori belgi che hanno deciso di domiciliare una società in Lussemburgo. I loro nomi compaiono sul quotidiano belga Le Soir, che insieme tra gli altri al prestigioso foglio francese Le Monde e al tedesco Süddeutsche Zeitung ha portato a termnine l’inchiesta OpenLux. Si tratta di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal madridista Eden Hazard all’interista Romelu, sono diversi i calciatori belgi che hanno deciso di domiciliare una società in. I loro nomi compaiono sul quotidiano belga Le Soir, che insieme tra gli altri al prestigioso foglio francese Le Monde e al tedesco Süddeutsche Zeitung ha portato a termnine l’inchiesta OpenLux. Si tratta di L'articolo

realvarriale : Quanto successo tra #Agnelli e #Conte è un fatto deprecabile che non può passare senza conseguenze.Curioso di senti… - Inter : ?? | LU-LA ???? #Lukaku ? #Lautaro ???? All'attacco! ?? #JuventusInter ???? #FORZAINTER - ZZiliani : Egr. presidente @gagravina, non più tardi di 10 giorni fa lei ha chiesto alla Procura FJGC di aprire un’inchiesta s… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Da #Lukaku ad #Hazard, da #DeBruyne a #Carrasco: i soldi dei top calciatori belgi in #Lussemburgo - MANUEL06666398 : RT @ZZiliani: Egr. presidente @gagravina, non più tardi di 10 giorni fa lei ha chiesto alla Procura FJGC di aprire un’inchiesta sul “brutto… -