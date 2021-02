Le Iene, Burioni: «Prendono una seconda sberla. Negato il dissequestro dei loro servizi diffamatori» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le Iene, Roberto Burioni “Le Iene Prendono una seconda sberla“. Con una certa soddisfazione, Roberto Burioni ha aggiornato il proprio contenzioso con il programma di Italia1: i giudici del Riesame – ha fatto sapere il virologo – hanno infatti respinto la richiesta di annullamento del sequestro di alcuni servizi che la trasmissione aveva dedicato allo stesso professore e che quest’ultimo aveva poi denunciato come diffamatori. “Le Iene portano bene, ma solo a me. Per loro si mette male. seconda sberla dal Tribunale del Riesame” ha sintetizzato sarcasticamente Burioni su Facebook, riepilogando poi i passaggi salienti del proprio scontro con la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le, Roberto“Leuna“. Con una certa soddisfazione, Robertoha aggiornato il proprio contenzioso con il programma di Italia1: i giudici del Riesame – ha fatto sapere il virologo – hanno infatti respinto la richiesta di annullamento del sequestro di alcuniche la trasmissione aveva dedicato allo stesso professore e che quest’ultimo aveva poi denunciato come. “Leportano bene, ma solo a me. Persi mette male.dal Tribunale del Riesame” ha sintetizzato sarcasticamentesu Facebook, riepilogando poi i passaggi salienti del proprio scontro con la ...

okwlor : RT @Antiogu60: Portate in tribunale da Burioni.. Le Jene prendono due ceffoni!! Chi la fa.. L'aspetti.. Non è ammessa la diffamazione!! B… - Antiogu60 : Portate in tribunale da Burioni.. Le Jene prendono due ceffoni!! Chi la fa.. L'aspetti.. Non è ammessa la diffamaz… - Paolocanz : @RobertoBurioni @ricpuglisi Burioni mi è cordialmente antipatico et pour cause. Ma spero che faccia nere le Iene (… - LiberoReporter : Burioni: “Altra sberla alle Iene in tribunale” - cri7376 : @Andrea0606061 @RobertoBurioni Il prof. Burioni il confronto lo chiese, le Iene declinarono la proposta. Io fossi n… -