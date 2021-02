Johnson&Johnson: "Immunità con una sola dose. Produzione a regime entro l'estate" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Creare impianti in Italia per produrre vaccini? “Gli impianti non si improvvisano. In ogni caso non ne varrebbe la pena, visto che presto la Produzione mondiale di vaccini andrà a regime con gli impianti esistenti”. Il tempo “dipende dai vari piani industriali. Ma direi entro il 2021, ottimisticamente entro l’estate”. E’ la previsione di Massimo Scaccabarozzi, presidente e Ad di Janssen Italia, gruppo Johnson & Johnson, e presidente di Farmindustria, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. In Italia, ha ricordato il presidente degli industriali del farmaco, possiamo produrre i vaccini antinfluenzali, “ma i bioreattori non sono compatibili per il Covid”. Nel nostro Paese “in base alla ricerca che abbiamo fatto a monte, l’impianto di Anagni può fare la finitura e l’infialamento dei vaccini. Al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Creare impianti in Italia per produrre vaccini? “Gli impianti non si improvvisano. In ogni caso non ne varrebbe la pena, visto che presto lamondiale di vaccini andrà acon gli impianti esistenti”. Il tempo “dipende dai vari piani industriali. Ma direiil 2021, ottimisticamentel’”. E’ la previsione di Massimo Scaccabarozzi, presidente e Ad di Janssen Italia, gruppo Johnson & Johnson, e presidente di Farmindustria, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. In Italia, ha ricordato il presidente degli industriali del farmaco, possiamo produrre i vaccini antinfluenzali, “ma i bioreattori non sono compatibili per il Covid”. Nel nostro Paese “in base alla ricerca che abbiamo fatto a monte, l’impianto di Anagni può fare la finitura e l’infialamento dei vaccini. Al ...

