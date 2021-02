'Guida sicura e consapevole', al via la campagna regionale sul web: i seminari online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il collegamento in diretta, aperto a tutti i cittadini, si può avviare dal link: https://url.emr.it/hj840j8x I webinar saranno disponibili anche sulle pagine dei profili social dell'Osservatorio, sul ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il collegamento in diretta, aperto a tutti i cittadini, si può avviare dal link: https://url.emr.it/hj840j8x I webinar saranno disponibili anche sulle pagine dei profili social dell'Osservatorio, sul ...

lucianonobili : Orgoglioso del coraggio e della lungimiranza di @matteorenzi e della forza dei miei colleghi di @italiaviva. Orgogl… - sofixemhb : 20) c’è stato un periodo in cui ero sicura di starti sul cazzo, la verità è che ti amo e sei il mio spirito guida.… - GruppoSVittore : RT @Angelo47394556: Non dobbiamo temere, se si è credenti non si deve avere paura, consapevoli che lo Spirito Santo darà ad ognuno di noi i… - SulPanaro : “Guida sicura e consapevole”: al via la campagna regionale sul web - RossEleven : @Epalermo2020 Mio padre era un appassionato di Alfa Romeo. Ne ha avute diverse. Conosco bene. Come mi sentivo sicur… -