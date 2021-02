Governo | Lozzi ex M5s | “Parole Grillo su Draghi sono propaganda fascista”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Le parole di Grillo? Vi ricordate la propaganda in epoca fascista? Stanno replicando questo. Si manipolano le menti facendo credere che sei ancora lo stesso, le accompagni dove vuoi e poi dai la botta finale. C’è un grande dibattito dentro il Movimento, molte persone sono convinte del no e per non spaccare il Movimento si stanno prendendo una settimana per manipolare le menti e per far accettare la scelta”. Lo ha detto Monica Lozzi, presidente del VII Municipio e candidata civica a sindaco di Roma, ospite in studio nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio.