(Di giovedì 11 febbraio 2021) Problemi in arrivo per l'ex calciatore della Roma Francesco.La Commissione Agenti dellahaunper indagare sul lavoro die della sua agenzia “CT10”. L’indagine è scattata dopo un esposto presentato dall’A.I.A.C.S., la quale sostiene che l’ex capitano della Roma operi come agente sportivo, pur non avendone il. La figura di, tuttavia, come spiegato da lui stesso diverso tempo addietro, fa riferimento solamente all’area scouting: “Non esercito l’attività di agente sportivo – le parole dell’ex calciatore -, ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Ho costituito una società di servizi che opera nel settore della ...

marcovarini : Figc, aperto fascicolo su Totti: l’accusa: “Fa il procuratore senza titolo” - AntonioAltieri5 : RT @DavidMoresco: La commissione agenti #FIGC ha aperto un fascicolo per indagare sul lavoro di Francesco #Totti e della CT10, dopo un espo… - DavidMoresco : RT @PagineRomaniste: #FIGC, aperto dalla Commissione Agenti un fascicolo su #Totti e la #CT10 [@DavidMoresco] #ASRoma - DavidMoresco : La commissione agenti #FIGC ha aperto un fascicolo per indagare sul lavoro di Francesco #Totti e della CT10, dopo u… - ItaSportPress : Figc, aperto fascicolo su Totti: l'accusa: 'Fa il procuratore senza titolo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Figc aperto

ItaSportPress

... in via esclusiva sul Sistema elettronico on - linewww.accreditations..it, saranno aperte ...Conferenza Stampa CT e Capitano presso Stadio Artemio Franchi Ore 16.30 Allenamento MD - 1 (...Inci sono alcune fibrillazioni tra i vari presidenti delle leghe professionistiche e quella dei ... Intervenuto in diretta su TMW Radio , nel corso della trasmissione Stadiocon Francesco ...Francesco Totti è sotto l'occhio della Figc, e stavolta non per la proposta di un incarico ... E la Commissione agenti della Federcalcio avrebbe aperto un fascicolo per indagare sul nuovo lavoro di ...La Commissione Agenti della FIGC ha aperto un fascicolo per indagare su Francesco Totti e sulla sua agenzia "CT10". L'indagine, riporta Pagine Romaniste, è scattata ...