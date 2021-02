Elisabetta Gregoraci | caos per l’abito trasparente indossato al GF Vip | ecco quanto costa FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso della puntata di ieri, lunedì 8 febbraio, del GF Vip,è stata al centro dell’attenzione per festeggiare il suo 41esimo compleanno e per l’occasione haun abito molto succinto. La showgirl, infatti, si è presentata con un vestito lungo nero caratterizzato da audaci trasparenze. I social, dunque, sono subito andati in tilt a causa dei numerosi fan che hanno commentato il look eccentrico sfoggiato dall’ex moglie di Flavio Briatore. Ad ogni modo, il vestito in questione ha generato molto sgomento anche in virtù del prezzo, decisamente elevato. Scopriamoto.protagonista indiscussa del GF Vipè, volente o nolente, la protagonista indiscussa di questa edizione del GF Vip. ...