“E’ un amante molto attento e mi soddisfa”: intervista di una 29enne che ha sposato un 80enne (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Sud Africana Terzel Rasmus (29) ha incontrato l’ottantenne Wilson Rasmus nel 2016 ad un evento giornalistico. Anche se Terzel ha la stessa età dei nipoti di Wilson, è scoppiata la scintilla e i due si sono innamorati. La giovane studentessa di legge dice che ad attrarla è stata la saggezza dell’uomo. L’unione dei due è stata approvata da tutta la famiglia. La coppia vive adesso a Cape Town, e il pensionato supporta le spese scolastiche della giovane moglie. Terzel afferma che “non c’è nulla di disgustoso” nel loro rapporto: “Wilson ha letteralmente ‘camminato’ nella mia vita. Ci siamo incontrati ad un evento giornalistico locale dove stavo lavorando, facevo foto dell’evento”. “Quando ho finito di lavorare mi sono seduta per riposare un po’ e godermi la festa e Wilson mi è passato davanti e ha chiesto se poteva sedersi accanto a me. Aveva notato che ero da sola e ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Sud Africana Terzel Rasmus (29) ha incontrato l’ottantenne Wilson Rasmus nel 2016 ad un evento giornalistico. Anche se Terzel ha la stessa età dei nipoti di Wilson, è scoppiata la scintilla e i due si sono innamorati. La giovane studentessa di legge dice che ad attrarla è stata la saggezza dell’uomo. L’unione dei due è stata approvata da tutta la famiglia. La coppia vive adesso a Cape Town, e il pensionato supporta le spese scolastiche della giovane moglie. Terzel afferma che “non c’è nulla di disgustoso” nel loro rapporto: “Wilson ha letteralmente ‘camminato’ nella mia vita. Ci siamo incontrati ad un evento giornalistico locale dove stavo lavorando, facevo foto dell’evento”. “Quando ho finito di lavorare mi sono seduta per riposare un po’ e godermi la festa e Wilson mi è passato davanti e ha chiesto se poteva sedersi accanto a me. Aveva notato che ero da sola e ha ...

