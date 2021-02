DualSense di PS5 colpito dalla piaga del drifting e le riparazioni sembrano un problema (Di mercoledì 10 febbraio 2021) DualSense di PS5, a detta di molti, è un controller fantastico con funzionalità incredibili ma sembra che soffra di un problema abbastanza conosciuto: il drifting. Quando si pensa al drifting, la mente va subito al problema riscontrato su Nintendo Switch. Subito dopo il lancio della console nel 2017, alcuni giocatori hanno conosciuto il temuto termine "Joy-Con drift". In altre parole, il problema si manifesta quando le levette inviano falsi input alla console anche quando i giocatori non le toccano. Nel 2019, Nintendo ha riconosciuto il problema e ha annunciato una nuova politica che offre ai proprietari riparazioni gratuite e rimborsi per le riparazioni precedenti. L'anno scorso, il presidente di Nintendo si è formalmente scusato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di PS5, a detta di molti, è un controller fantastico con funzionalità incredibili ma sembra che soffra di unabbastanza conosciuto: il. Quando si pensa al, la mente va subito alriscontrato su Nintendo Switch. Subito dopo il lancio della console nel 2017, alcuni giocatori hanno conosciuto il temuto termine "Joy-Con drift". In altre parole, ilsi manifesta quando le levette inviano falsi input alla console anche quando i giocatori non le toccano. Nel 2019, Nintendo ha riconosciuto ile ha annunciato una nuova politica che offre ai proprietarigratuite e rimborsi per leprecedenti. L'anno scorso, il presidente di Nintendo si è formalmente scusato ...

