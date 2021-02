Bobby Solo denuncia, 30 anni di frode su diritti canzoni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il cantautore Bobby Solo ha denunciato alla Procura di Napoli un presunto furto di diritti sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni. Tra le canzoni in questione anche i suoi più grandi successi come ‘Una lacrima sul viso’ e ‘Se piangi, se ridi’. La denuncia arriva in seguito alla scoperta dell’identità del proprietario e responsabile dei server usati dalla pirateria italiana per la diffusione illegale di film, telefilm, musica e libri, avvenuta a seguito della causa in corte statunitense aperta da Lux Vide con lo studio legale Emme Team e i suoi legali americani, e dopo che le prove sono state depositate alla Procura di Napoli pochi giorni fa, permettendo a decine di artisti, produttori cinetelevisivi e autori di depositare denunce nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il cantautorehato alla Procura di Napoli un presunto furto disulle sueperpetrato per oltre 30. Tra lein questione anche i suoi più grandi successi come ‘Una lacrima sul viso’ e ‘Se piangi, se ridi’. Laarriva in seguito alla scoperta dell’identità del proprietario e responsabile dei server usati dalla pirateria italiana per la diffusione illegale di film, telefilm, musica e libri, avvenuta a seguito della causa in corte statunitense aperta da Lux Vide con lo studio legale Emme Team e i suoi legali americani, e dopo che le prove sono state depositate alla Procura di Napoli pochi giorni fa, permettendo a decine di artisti, produttori cinetelevisivi e autori di depositare denunce nei ...

