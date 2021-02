Agritessuti | la natura per l’ultima moda

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’altraè possibile, più attenta all’ambiente e all’economia circolare. Ne è convinta l’associazione Donne in Campo della Cia-Agricoltori Italiani che ha registrato il marchiocon l’intendimento di creare una filiera del tessile made in Italy 100% ecosostenibile e che utilizzi tessutili – partendo per esempio dalla canapa o dal lino — e tinture realizzate con prodotti e scarti agricoli, come le foglie del carciofo bianco, le «tuniche» delle cipolle ramate, le scorze del melograno, i ricci del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.