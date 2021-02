Spostamenti tra regioni, decreto in scadenza: le ipotesi (Di martedì 9 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio scade il decreto legge sugli Spostamenti nelle varie zone colorate d’Italia. Ed il nuovo Governo, quello che ancora deve arrivare, è chiamato a fare in fretta per rinnovare, confermare, modificare o eliminare le misure anti-Covid decise dalla squadra di Giuseppe Conte. Due le ipotesi: che il dl venga prorogato o modificato dal Governo uscente, ancora operativo per gli affari correnti. Oppure – ipotesi più probabile – che si decida di lasciare la decisione all’Esecutivo di Mario Draghi se, come previsto, ora di questo fine settimana avrà già giurato e sarà, quindi, operativo. Giusto in tempo per la scadenza. Il che significa, scrive laleggepertutti.it, che prima della prossima settimana non cambierà nulla sul fronte degli Spostamenti tra le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio scade illegge suglinelle varie zone colorate d’Italia. Ed il nuovo Governo, quello che ancora deve arrivare, è chiamato a fare in fretta per rinnovare, confermare, modificare o eliminare le misure anti-Covid decise dalla squadra di Giuseppe Conte. Due le: che il dl venga prorogato o modificato dal Governo uscente, ancora operativo per gli affari correnti. Oppure –più probabile – che si decida di lasciare la decisione all’Esecutivo di Mario Draghi se, come previsto, ora di questo fine settimana avrà già giurato e sarà, quindi, operativo. Giusto in tempo per la. Il che significa, scrive laleggepertutti.it, che prima della prossima settimana non cambierà nulla sul fronte deglitra le ...

