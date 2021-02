“Sono qui per te”. E Dayane Mello, incredula, non trattiene le lacrime. Sorpresa da brividi al GF Vip (Di martedì 9 febbraio 2021) Puntata ricca di sorprese quella del Grande Fratello Vip di lunedì 8 febbraio. In onda su Canale 5 dalle 21,30, il reality show condotto da Alfonso Signorini si è aperto con la comunicazione della squalifica di Alda D’Eusanio, arrivata dopo le frasi choc sul compagno di Laura Pausini e padre della sua bambina, Paola, otto anni. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, aveva detto la giornalista e conduttrice scatenando la reazione del web e quella di Laura Pausini e Paolo Carta, che tramite un comunicato stampa avevano annunciato querela. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che Sono lontane anni luce ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Puntata ricca di sorprese quella del Grande Fratello Vip di lunedì 8 febbraio. In onda su Canale 5 dalle 21,30, il reality show condotto da Alfonso Signorini si è aperto con la comunicazione della squalifica di Alda D’Eusanio, arrivata dopo le frasi choc sul compagno di Laura Pausini e padre della sua bambina, Paola, otto anni. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, aveva detto la giornalista e conduttrice scatenando la reazione del web e quella di Laura Pausini e Paolo Carta, che tramite un comunicato stampa avevano annunciato querela. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose chelontane anni luce ...

acmilan : Finisce qui al Vismara! ?? Quattro gol, tre punti e sono ???????? le vittorie consecutive in #SerieAFemminile Grandi rag… - Giorgiolaporta : #BuonaDomenica a tutti, qui a #Bruxelles ci siamo svegliati sotto un manto di neve, ma sono subito apparse pericolo… - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - fbecchis : RT @corazza_luisa: Sentenza storica: i riders sono lavoratori subordinati secondo la Corte federale del lavoro tedesca, qui una sintesi: h… - _vuoicondurretu : RT @twosweetghosts: Per dovere di cronaca, io sono ancora ferma ai loro sorrisi qui #tzvip -