Sky | Osimhen tornerà titolare contro l’Atalanta

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gattuso si affida a Victorper conquistare la qualificazione. Stando a quanto riporta Sky Sport, 94 giorni dopo dall’ultima volta l’attaccante nigerianoin campo dal primo minuto per guidare l’attacco del Napoli. Con lui ci saranno Lozano e Insigne, con Bakayoko ed Elmas a centrocampo. In difesa scelte obbligate: senza Koulibaly e Manolas, spazio alla coppia Maksimovic–Rrahmani. L'articolo ilNapolista.

