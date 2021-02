Serie A | Barella è l’oro dell’Inter | Pandev trascina il Genoa | Immobile agguanta Lukaku e Ibra in classifica marcatori

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Una vita da mediano”. E Oriali, questa volta, ammira dalla panchina. Nicolòha appena compiuto 24 anni e nonostante di strada da fare ce ne sia ancora tantissima, all’Inter il percorso sembra sempre più in discesa.Il 23 nerazzurro, sempre più idolo dei suoi tifosi, è con Chiesa uno dei due centrocampisti nati dopo l’1/1/1997 che hanno già preso parte ad almeno 25 gol inA, e quella che sta vivendo è la sua migliore stagione nel massimo campionato, con cinque assist e tre sigilli all’attivo. L’ultimo, da manuale, venerdì contro la Fiorentina. Gol del vantaggio ed ennesima prestazione solida fatta di corsa, tecnica e senso della posizione: con un Indice di Efficienza Tecnica costantemente intorno al 94%, l’ex capitano del Cagliari si assesta definitivamente tra i Top Player del campionato italiano. Nell’ultimo turno ha completato il 60% ...

