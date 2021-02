Per il Napoli convocati Maehle e Kovalenko, Gasp: “Vogliamo la finale” (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è anche Joakim Maehle tra i convocati per Atalanta-Napoli di domani sera (20,45 diretta tv Rai1) al Gewiss Stadium e per la prima volta anche l’ucraino Viktor Kovalenko, che ha giocato la sua ultima partita con lo Shakhtar due mesi fa (9 dicembre) a San Siro, 0-0 contro l’Inter in Champions League. Se Maehle ce la fa, riprende il suo posto sulla fascia destra con Gosens a sinistra, in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti, a centrocampo rientra Freuler con De Roon, in attacco Pessina dietro probabilmente a Ilicic e Zapata, anche se all’andata la coppia titolare fu Muriel-Zapata. Gasperini (al microfono di Andrea Riscassi per Raisport) non scopre le carte e tiene aperte tutte le possibilità. Intanto, che reazione c’è stata dopo il 3-3 col Torino? “Sicuramente al di là di quel che ha fatto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è anche Joakimtra iper Atalanta-di domani sera (20,45 diretta tv Rai1) al Gewiss Stadium e per la prima volta anche l’ucraino Viktor, che ha giocato la sua ultima partita con lo Shakhtar due mesi fa (9 dicembre) a San Siro, 0-0 contro l’Inter in Champions League. Sece la fa, riprende il suo posto sulla fascia destra con Gosens a sinistra, in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti, a centrocampo rientra Freuler con De Roon, in attacco Pessina dietro probabilmente a Ilicic e Zapata, anche se all’andata la coppia titolare fu Muriel-Zapata.erini (al microfono di Andrea Riscassi per Raisport) non scopre le carte e tiene aperte tutte le possibilità. Intanto, che reazione c’è stata dopo il 3-3 col Torino? “Sicuramente al di là di quel che ha fatto ...

