Palestre e piscine, le regole per riaprire: "Distanza minima di 2 e 10 metri. Vietato fare la doccia" (Di martedì 9 febbraio 2021) Boccato di ossigeno per Palestre e piscine: le nuove regole del protocollo per la riapertura studiato dal ministero dello Sport sono passate al vaglio del Comitato tecnico scientifico che le ha sostanzialmente validate. Ricordiamo subito che la chiusura è prevista dall'ultimo Dpcm 16 gennaio fino al 5 marzo. Quindi l'eventuale riapertura dovrà essere contenuta nel prossimo Dpcm che a questo punto sarà adottato dal nuovo governo Draghi. Per le Palestre gli scienziati confermano quanto già era emerso come ipotesi nelle ultime settimane: e cioè riapertura limitata solo per lezioni individuali. Per quanto riguarda le piscine, il Cts chiede che sia assicurato ad ogni utente uno spazio minimo di 10 metri quadrati (il ministero proponeva 7). Inoltre è previsto l'ok per le attività sportive e ...

