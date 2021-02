Moby Prince, la storia dei due fratelli avvocati che hanno difeso interessi diversi: uno con la compagnia, l’altro con i familiari delle vittime (Di martedì 9 febbraio 2021) A quasi trent’anni dai fatti, l’incidente che coinvolse il Moby Prince continua ancora a riservare novità. L’avvocato difensore degli interessi della compagnia armatoriale del traghetto, Nav.ar.ma spa oggi Moby spa, operava nello studio legale dell’avvocato che curava la difesa degli interessi di 21 familiari delle vittime della strage, Paolo Bassano. Carlo Borghi, questo il nome del legale della compagnia di Vincenzo Onorato, è persino indicato come parte dello Studio legale Bassano nell’intestazione di una lettera indirizzata ai familiari delle vittime proprio da Paolo Bassano, storico legale delle principali parti civili riunite nel Comitato 140 poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) A quasi trent’anni dai fatti, l’incidente che coinvolse ilcontinua ancora a riservare novità. L’avvocato difensore deglidellaarmatoriale del traghetto, Nav.ar.ma spa oggispa, operava nello studio legale dell’avvocato che curava la difesa deglidi 21della strage, Paolo Bassano. Carlo Borghi, questo il nome del legale delladi Vincenzo Onorato, è persino indicato come parte dello Studio legale Bassano nell’intestazione di una lettera indirizzata aiproprio da Paolo Bassano, storico legaleprincipali parti civili riunite nel Comitato 140 poi ...

