Lutto nel panorama musicale | è morta Mary Wilson | l’artista è scomparsa improvvisamente

Un Lutto artistico che segna il panorama musicale, è morta Mary Wilson: la sua scomparsa è stata improvvisa, addio alla straordinaria cantante. Il mondo musicale dice addio a Mary Wilson: è morta la celebre cantante, la sua scomparsa è stata improvvisa. La straordinaria artista originaria di Detroit era nata nel 1944 e, al momento della sua morte, aveva 76 anni. Rimasta nel cuore del pubblico come parte dell'acclamato trio delle Supremes, aveva poi proseguito la sua carriera nelle vesti di solista.

