LIVE Prada Cup DIRETTA: New Zealand sorprende con una barca estrema. Plazzi: “Ma i foil sono rischiosi” (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JACOPO Plazzi: “NEW Zealand CI HA STUPITO, MA I foil COSI’ PICCOLI sono UN RISCHIO” I PRECEDENTI DI LUNA ROSSA NELLE FINALI DI Prada CUP/LOUIS VUITTON CUP CHIGLIA PIU’ AFFILATA E NUOVE VELE PER LUNA ROSSA, CHE POTREBBE ADOTTARE I foil IN STILE NEOZELANDESI INGLESI SICURI: “INEOS VINCERA’ LA COPPA AMERICA. PUNTEREI TANTI SOLDI”. LUNA ROSSA NON CONSIDERATA foil MODIFICATI PER LUNA ROSSA, BOMPRESSO RIDOTTO PER INEOS UK MAX SIRENA: “POSSIAMO BATTERE INEOS, DOBBIAMO PROVARCI” VIDEO: ANCORA MODIFICHE AI foil PER TEAM NEW Zealand LUNA ROSSA IRRISA DALLA SPOCCHIA DEI BRITANNICI. MA NON SI VINCE SOLO CON I SOLDI… ALLUCINANTE AFFONDO DELLA STAMPA INGLESE: “LUNA ROSSA ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJACOPO: “NEWCI HA STUPITO, MA ICOSI’ PICCOLIUN RISCHIO” I PRECEDENTI DI LUNA ROSSA NELLE FINALI DICUP/LOUIS VUITTON CUP CHIGLIA PIU’ AFFILATA E NUOVE VELE PER LUNA ROSSA, CHE POTREBBE ADOTTARE IIN STILE NEOZELANDESI INGLESI SICURI: “INEOS VINCERA’ LA COPPA AMERICA. PUNTEREI TANTI SOLDI”. LUNA ROSSA NON CONSIDERATAMODIFICATI PER LUNA ROSSA, BOMPRESSO RIDOTTO PER INEOS UK MAX SIRENA: “POSSIAMO BATTERE INEOS, DOBBIAMO PROVARCI” VIDEO: ANCORA MODIFICHE AIPER TEAM NEWLUNA ROSSA IRRISA DALLA SPOCCHIA DEI BRITANNICI. MA NON SI VINCE SOLO CON I SOLDI… ALLUCINANTE AFFONDO DELLA STAMPA INGLESE: “LUNA ROSSA ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: Luna Rossa derisa dagli inglesi. “Andrete a casa in lacrime” - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: inglesi sicuri Ineos vincerà la Coppa America. “Luna Rossa a casa in lacrime” - #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: inglesi sicuri Ineos vincerà la Coppa America. “Luna Rossa a casa in lacrime” - #Prada… - BarbaraDUrso18 : RT @trashastrale: LIVE - NON È IL DIAVOLO VESTE PRADA ?? #noneladurso @LiveNoneladUrso @carmelitadurso - Fanclub_dUrso : RT @trashastrale: LIVE - NON È IL DIAVOLO VESTE PRADA ?? #noneladurso @LiveNoneladUrso @carmelitadurso -