Juventus-Inter, la formazione ufficiale scelta da Pirlo (Di martedì 9 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha scelto la formazione ufficiale per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La Juventus giudicando gli uomini schierati dal 1?, dovrebbe disporsi con un 4-4-2 classico, il quale non dovrebbe subire modifiche a possesso consolidato. Questo in particolare per la presenza di Bernardeschi, il quale dovrebbe comportarsi da esterno di centrocampo classico, senza stringere la posizione per favorire la salita di Alex Sandro. Arthur, Ramsey e Dybala out dai convocati mentre figura la presenza di Morata in panchina. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter, Pirlo studia il piano per battere ancora Conte Andrea Pirlo ha confermato la presenza in coppa di Buffon tra i pali, schierando davanti a lui la giovane coppia già vista all’andata ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Andreaha scelto laper la semifinale di Coppa Italia contro l’. Lagiudicando gli uomini schierati dal 1?, dovrebbe disporsi con un 4-4-2 classico, il quale non dovrebbe subire modifiche a possesso consolidato. Questo in particolare per la presenza di Bernardeschi, il quale dovrebbe comportarsi da esterno di centrocampo classico, senza stringere la posizione per favorire la salita di Alex Sandro. Arthur, Ramsey e Dybala out dai convocati mentre figura la presenza di Morata in panchina. LEGGI ANCHE:studia il piano per battere ancora Conte Andreaha confermato la presenza in coppa di Buffon tra i pali, schierando davanti a lui la giovane coppia già vista all’andata ...

