Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 10 febbraio | Stefania corteggiata da Pietro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 febbraio 2021)Il, puntata del 10: Federico Cattaneo avrà modo di confidarsi con Umberto e riuscirà a convincerlo a cambiare idea su Ludovica, che poco dopo verrà a sapere di poter partecipare alle nozze di Gabriella. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul nuovo appuntamento della soap opera targata Rai Uno. Trama Il, puntata del 102021 Leinerenti alla puntata de Il, che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 102021, rivelano che Marcello e Ludovica inizieranno ad avere degli incontri sempre più frequenti in Caffetteria. Nel frattempo, ...