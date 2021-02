**Governo: Orlando, 'si delinea piattaforma avanzata e condivisibile'** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Progressività fiscale, europeismo e e protagonismo dell'Italia nel processo di integrazione, attenzione alle fasce più deboli e ai giovani, sostenibilità ambientale. Si delinea una piattaforma avanzata e condivisibile". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Progressività fiscale, europeismo e e protagonismo dell'Italia nel processo di integrazione, attenzione alle fasce più deboli e ai giovani, sostenibilità ambientale. Siuna". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea, su twitter.

fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - petergomezblog : Nuovo governo, diretta – Fico al Colle in serata. Italia viva contesta il verbale della riunione, che non si farà.… - petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - Gunilla62080838 : RT @mariolavia: ===Ecco perché il gov Draghi per il PD è un 'governo amico' e la spiegabilissima freddezza di Orlando e Bettini. Verso un c… - infoitinterno : Governo, Orlando: “Serve maggioranza coesa, il perimetro lo deciderà Draghi” -