Gissi in Disaccordo con La Proposta di Draghi | Abbiamo Bisogno di Risolvere i Problemi Strutturali Della Scuola

Leggi su youreduaction

(Di martedì 9 febbraio 2021) Maddalena, segretariaCisl, è incon ladiin merito al prolungamento del calendario scolastico. “Allungare a prescindere il calendario scolastico significa far credere che con la Dad laha scherzato. Siamo convinti che c’èdi recuperare per tanti ragazzi che nono sono stati raggiunti dai docenti per