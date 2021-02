Foibe e esuli di Fiume | Istria e Dalmazia | Salerno non dimentica

Alessandro_Amad : RT @andreabonazzabz: Domani sera, mercoledì 10 febbraio, come gni anno, ci ritroviamo davanti alla stele carsica dedicata agli esuli giulia… - Mirkosway74 : RT @andreabonazzabz: Domani sera, mercoledì 10 febbraio, come gni anno, ci ritroviamo davanti alla stele carsica dedicata agli esuli giulia… - andreabonazzabz : Domani sera, mercoledì 10 febbraio, come gni anno, ci ritroviamo davanti alla stele carsica dedicata agli esuli giu… - Sanfello : RT @MassimoCirri: #GiornodelRicordo con foto di italiani che fucilano partigiani sloveni. Ancora Giorno del Ricordo, la memoria corre on… - Perplexity_is : RT @MassimoCirri: #GiornodelRicordo con foto di italiani che fucilano partigiani sloveni. Ancora Giorno del Ricordo, la memoria corre on… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe esuli

... vie e piazze, sia in Italia che all'estero, nelle città e nei paesi dove gliistriani, ... Il Giorno del Ricordo dellee dell'Esodo istriano, fiumano e dalmata ci deve servire per ...Una corona di alloro sarà deposta domani nel Bosco di Capodimonte, Napoli, sotto la targa in memoria delle vittime dellee degligiuliano - dalmati che trovarono ospitalità nel centro raccolta profughi che fu allestito proprio a Capodimonte. La cerimonia si svolgerà domani, mercoledì 10 febbraio, in ...1' di lettura 09/02/2021 - Per non dimenticare il dramma e le atrocità di cui furono vittime migliaia di italiani durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, la presidenza del Consiglio comunale in col ...Proponiamo oggi, vigilia del Giorno del ricordo, un’intervista allo studioso udinese Federico Tenca Montini, che ha conseguito un doppio dottorato in Storia contemporanea alle le Università di Teramo ...