Daniele Franco: chi è il papabile Ministro dell’Economia voluto da Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano a ritmo serrato le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. In attesa che l’ex governatore della BCE comunichi la sua squadra di Governo, sono tanti i nomi che circolano e le ipotesi sui possibili futuri ministri. Secondo alcune indiscrezioni, il direttore generale della Banca d’Italia, Daniele Franco, potrebbe essere uno stretto collaboratore del futuro Presidente del Consiglio. Draghi prepara un Governo di “alto profilo“ Tra le mille incertezze, una cosa è certa: Mario Draghi vorrà al suo fianco uomini e donne di fiducia. Del resto, è stato proprio il Capo dello Stato Sergio Mattarella a sottolineare l’esigenza di un Governo di “alto profilo”, in un periodo di crisi sanitaria, economica e sociale, nonché politica, come quello che stiamo vivendo. Le sfide del governo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano a ritmo serrato le consultazioni del premier incaricato Mario. In attesa che l’ex governatore della BCE comunichi la sua squadra di Governo, sono tanti i nomi che circolano e le ipotesi sui possibili futuri ministri. Secondo alcune indiscrezioni, il direttore generale della Banca d’Italia,, potrebbe essere uno stretto collaboratore del futuro Presidente del Consiglio.prepara un Governo di “alto profilo“ Tra le mille incertezze, una cosa è certa: Mariovorrà al suo fianco uomini e donne di fiducia. Del resto, è stato proprio il Capo dello Stato Sergio Mattarella a sottolineare l’esigenza di un Governo di “alto profilo”, in un periodo di crisi sanitaria, economica e sociale, nonché politica, come quello che stiamo vivendo. Le sfide del governo ...

