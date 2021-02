Covid: Riccardi, per deroga infermieri Ssr serve legge nazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Palmanova, 9 feb – “Trovo condivisibile che, nell’augurabile ipotesi in cui le consegne dei vaccini rispettino gli impegni presi dal Governo, a fronte di una necessità di personale sanitario per eseguire le somministrazioni, si consideri la possibilità di reclutare, per un tempo determinato, infermieri dipendenti del Sistema sanitario regionale in deroga al vincolo di esclusività che lega gli stessi infermieri alle Aziende sanitarie. Questa proposta, del tutto ragionevole, si scontra con l’ostacolo che la fattispecie ricade nella competenza esclusiva del legislatore nazionale e le richieste in tal senso avanzate in sede di Conferenza delle Regioni attendono ancora una risposta”. Questo il concetto espresso oggi a Palmanova dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 febbraio 2021) Palmanova, 9 feb – “Trovo condivisibile che, nell’augurabile ipotesi in cui le consegne dei vaccini rispettino gli impegni presi dal Governo, a fronte di una necessità di personale sanitario per eseguire le somministrazioni, si consideri la possibilità di reclutare, per un tempo determinato,dipendenti del Sistema sanitario regionale inal vincolo di esclusività che lega gli stessialle Aziende sanitarie. Questa proposta, del tutto ragionevole, si scontra con l’ostacolo che la fattispecie ricade nella competenza esclusiva del legislatoree le richieste in tal senso avanzate in sede di Conferenza delle Regioni attendono ancora una risposta”. Questo il concetto espresso oggi a Palmanova dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, ...

davide_tommasin : A costo di diventare noioso pure io ??inoltro la richiesta nuovamente a @regioneFVGit @staff_M_Fedriga @Riccardi_FVG… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid: 'Per deroga infermieri Ssr serve legge nazionale'. Così @Riccardi_FVG risponde a Ordine professioni infermieristi… - regioneFVGit : #Covid: 'Per deroga infermieri Ssr serve legge nazionale'. Così @Riccardi_FVG risponde a Ordine professioni infermi… - Riccardi_FVG : ?? #Covid: in #Fvg scendono ricoveri in reparti ordinari e isolamenti ? Su 4321 tamponi molecolari sono stati rilev… - effe_news : Covid: Riccardi, lavorare con scuola e atenei su vaccini per under 55 -