Covid, Iss: "La variante inglese non ha come target specifico i bambini. Aumento dei contagi in tutte le fasce d'età" (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese – responsabile dell'impennata dei contagi in alcuni paesi europei, in particolare nel Regno Unito, e da alcuni giorni anche in Italia – "abbia come target specifico i bambini, ovvero non li infetta in maniera particolare rispetto agli altri". Mentre per quanto riguarda le altre varianti, la brasiliana e la sudafricana. "i dati non sono ancora sufficienti a formulare ipotesi". Sono le comunicazioni degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un aggiornamento delle Faq sulle Varianti del Sars-Cov-2. Rispondendo alla domanda "Le varianti colpiscono in maniera particolare i bambini?", gli esperti scrivono: "Finora le varianti più preoccupanti non sembrano ...

