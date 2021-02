Covi, Iss: “Variante Gb non sembra colpire di più i bambini” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ad oggi non sembra che la Variante inglese abbia come target specifico i bambini; per altre varianti dati ancora non sufficienti a formulare ipotesi”. Lo evidenziano i ricercatori dell’Istituto superiore di sanità, rispondendo alle domande più diffuse sulle varianti di Sars-Cov-2, che tanto destano preoccupazione. “Fino a questo momento – si legge in una sezione del sito dedicata alle Faq su questo tema – le varianti più preoccupanti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età. La malattia si presenta con le stesse caratteristiche e i sintomi sono gli stessi di tutte le altre varianti del virus. In termini di trasmissibilità la Variante ‘inglese’ manifesta un aumento per tutte le fasce di età, compresi i bambini. Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ad oggi nonche lainglese abbia come target specifico i; per altre varianti dati ancora non sufficienti a formulare ipotesi”. Lo evidenziano i ricercatori dell’Istituto superiore di sanità, rispondendo alle domande più diffuse sulle varianti di Sars-Cov-2, che tanto destano preoccupazione. “Fino a questo momento – si legge in una sezione del sito dedicata alle Faq su questo tema – le varianti più preoccupanti nonno causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età. La malattia si presenta con le stesse caratteristiche e i sintomi sono gli stessi di tutte le altre varianti del virus. In termini di trasmissibilità la‘inglese’ manifesta un aumento per tutte le fasce di età, compresi i. Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento ...

