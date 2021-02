Clima 2021, “mese di gennaio il sesto più caldo” (Di martedì 9 febbraio 2021) A livello globale, il mese di gennaio è stato il sesto più caldo registrato, insieme al 2018 con temperature di 0.24 °C sopra la media del periodo 1991-2020 (e di 0.43 °C sopra la media del periodo 1981-2010); in alcune parti del Nord America, della Groenlandia e dell’Oceano Artico, le temperature sono state molto al di sopra della media, mentre la Siberia ha registrato temperature molto più fredde della media. Queste le temperature dell’aria in superficie del mese di gennaio 2021 secondo Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. C3S pubblica ogni mese bollettini Climatici che riportano i cambiamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) A livello globale, ildiè stato ilpiùregistrato, insieme al 2018 con temperature di 0.24 °C sopra la media del periodo 1991-2020 (e di 0.43 °C sopra la media del periodo 1981-2010); in alcune parti del Nord America, della Groenlandia e dell’Oceano Artico, le temperature sono state molto al di sopra della media, mentre la Siberia ha registrato temperature molto più fredde della media. Queste le temperature dell’aria in superficie deldisecondo Copernicuste Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. C3S pubblica ognibollettinitici che riportano i cambiamenti ...

