Artemisia Gentileschi: Il docufilm in Spagna su FilmIN

Arriva in Spagna su FilmIN, dopo esser approdato su VatiVision, la 'Netflix' del Vaticano. Il docufilm "Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera" continua a diffondere arte e cultura italiana nel mondo. 

Dal 10 febbraio 2021 esce su FilmIN.es, la più importante piattaforma di film spagnola, in lingua inglese e con sottotitoli in spagnolo, il documentario "Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera", diretto da Jordan River e che vede protagonista nei panni di Artemisia l'attrice Angela Curri ("Braccialetti rossi 3"; "La mafia uccide solo d'estate 2"; "Raffaello, il principe delle arti").

sarà infatti di nuovo possibile ammirare il dipinto Ritratto di Gonfaloniere di Artemisia Gentileschi, tra i maggiori capolavori del museo e opera di significativa importanza nella produzione

Alle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna è di nuovo possibile ammirare il 'Ritratto di Gonfaloniere' di Artemisia Gentileschi, tra i maggiori capolavori del museo e opera di significativa importanza nella produzione artistica dell'autrice. Disallestito il 14 settembre scorso, il dipinto torna ad essere

Artemisia Gentileschi: Il docufilm in Spagna su FilmIN. Dal 10 febbraio 2021 esce su Filmin.es, la più importante piattaforma di film spagnola ...

Riallestito a Bologna il "Ritratto di Gonfaloniere" di Artemisia Gentileschi - Da questa settimana c'è una motivazione in più per visitare le Collezioni Comunali d'Arte di Bologna: sarà infatti di nuo ...

sarà infatti di nuovo possibile ammirare il dipinto Ritratto di Gonfaloniere di Artemisia Gentileschi, tra i maggiori capolavori del museo e opera di significativa importanza nella produzione

Alle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna è di nuovo possibile ammirare il 'Ritratto di Gonfaloniere' di Artemisia Gentileschi, tra i maggiori capolavori del museo e opera di significativa importanza nella produzione artistica dell'autrice. Disallestito il 14 settembre scorso, il dipinto torna ad essere