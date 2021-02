Valanga al Sestriere: morto l’alpinista “Cala” Cimenti insieme a un amico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Due scialpinisti italiani sono morti, travolti da una Valanga durante un’escursione nella zona di Cima del Bosco, vicino al Sestriere, in provincia di Torino. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Una delle due vittime è Carlo Alberto Cimenti, detto “Cala”, famoso scialpinista che aveva sCalato più volte l’Himalaya e che nel 2019 aveva conquistato la cima del Nanga Parbat, in Pakistan, la nona vetta più alta del mondo e una delle più pericolose da sCalare. Cimenti, torinese, avrebbe compiuto 46 anni fra sei giorni. Abitava poco distante dal luogo in cui è morto. L’altra vittima della Valanga è Patrick Negro, 50 anni, ex volontario del Soccorso alpino. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Due scialpinisti italiani sono morti, travolti da unadurante un’escursione nella zona di Cima del Bosco, vicino al, in provincia di Torino. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Una delle due vittime è Carlo Alberto, detto “”, famoso scialpinista che aveva sto più volte l’Himalaya e che nel 2019 aveva conquistato la cima del Nanga Parbat, in Pakistan, la nona vetta più alta del mondo e una delle più pericolose da sre., torinese, avrebbe compiuto 46 anni fra sei giorni. Abitava poco distante dal luogo in cui è. L’altra vittima dellaè Patrick Negro, 50 anni, ex volontario del Soccorso alpino. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico ...

Corriere : Morto Carlalberto Cala Cimenti, l’alpinista dei record travolto da una valanga a Sestriere - Agenzia_Ansa : Valanga sopra #Sestriere, due scialpinisti dispersi In azione il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese #ANSA - Corriere : Morto Carlalberto Cala Cimenti, l’alpinista dei record travolto da una valanga a Sestriere - gdbnat : RT @Agenzia_Ansa: Valanga in Val di Susa, morto l'alpinista 'Cala' #Cimenti #ANSA - camminiditalia : Muore Carlalberto Cimenti, per tutti 'Cala Cimenti', per una valanga che si è staccata oggi pomeriggio al Sestriere… -