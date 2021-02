Vaccinazioni 24 ore su 24 in Lombardia Il sindacato: ma dove sono gli infermieri? (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’allarme degli infermieri sulla situazione in Lombardia. La dichiarazione del sindacato Nursing Up, De Palma: «Bertolaso pensa bene di vaccinare 6 milioni di persone entro fine giugno con turni di 24 ore al giorno, sette giorni su sette: ma dove sono gli infermieri? Se prima eravamo preoccupati, ora è scattato l’allarme rosso». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’allarme deglisulla situazione in. La dichiarazione delNursing Up, De Palma: «Bertolaso pensa bene di vaccinare 6 milioni di persone entro fine giugno con turni di 24 ore al giorno, sette giorni su sette: magli? Se prima eravamo preoccupati, ora è scattato l’allarme rosso».

