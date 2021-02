The Weeknd, l’Halftime Show del «Super Bowl» ritrova i fasti passati (Di lunedì 8 febbraio 2021) Las Vegas e Starboy, ad unire al nuovo il vecchio. The Weeknd, che nella notte tra domenica e lunedì si è esibito al Raymond James Stadium di Tampa, protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl, ha voluto aprire il proprio concerto con un’immagine moderna, di sé seduto in macchina, di fronte allo skyline di Las Vegas. Le luci del Nevada, i palazzi della città del peccato sono stati una costante, nella promozione seguita alla pubblicazione di After Hours. E, ad un anno circa dall’uscita del suo ultimo album, The Weeknd ha voluto ritrovarle a Tampa, punto di arrivo di una carriera che sul palco è stata ripercorsa per intero. https://www.youtube.com/watch?v=9rhadTURsrw Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Las Vegas e Starboy, ad unire al nuovo il vecchio. The Weeknd, che nella notte tra domenica e lunedì si è esibito al Raymond James Stadium di Tampa, protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl, ha voluto aprire il proprio concerto con un’immagine moderna, di sé seduto in macchina, di fronte allo skyline di Las Vegas. Le luci del Nevada, i palazzi della città del peccato sono stati una costante, nella promozione seguita alla pubblicazione di After Hours. E, ad un anno circa dall’uscita del suo ultimo album, The Weeknd ha voluto ritrovarle a Tampa, punto di arrivo di una carriera che sul palco è stata ripercorsa per intero. https://www.youtube.com/watch?v=9rhadTURsrw

