The Weeknd al Super Bowl: la storia della giacca di Givenchy (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per l'esibizione di The Weeknd di ieri al Super Bowl il look del cantante era firmato Givenchy Couture. Matthew M Williams, che ha disegnato personalmente il completo e soprattutto l'iconica giacca rossa, ha raccontato la storia dietro all'outfit in un'esclusiva intervista a Vogue! L'intervallo del primo tempo del Super Bowl quest'anno è stato riempito da una indimenticabile interpretazione di The Weeknd, cantante e produttore discografico canadese.

