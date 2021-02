Tensione Lazio-Cagliari | la frase urlata da Di Francesco alla panchina biancoceleste

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ultima partita della 21esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte, successo della squadra di Simone Inzaghi con il gol messo a segno da Ciro Immobile, non sono mancati i momenti di nervosismo come dimostra lapronunciata da Di. Continua il momento magico dei biancocelesti, sempre più in difficoltà i sardi che comunque non hanno disputato una partita da dimenticare. Lasi affaccia in zona Champions League e può rientrare pienamente in corsa anche per lo scudetto, si tratta di una delle squadre più in forma dal punto di vista fisico e tecnico. Lapronunciata da DiFoto di Angelo Carconi / AnsaNel frattempoaltissima in occasione della partita trae ...