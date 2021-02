Syria, il gesto allo Stadio Olimpico spiazza tutti: “Canto e scappo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La cantante romana, Syria, ha messo in piedi una nuova iniziativa per portare alla luce le esigenze del settore della musica e dello spettacolo. La pandemia globale da Coronavirus ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021) La cantante romana,, ha messo in piedi una nuova iniziativa per portare alla luce le esigenze del settore della musica e dello spettacolo. La pandemia globale da Coronavirus ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

AQSAKHANPATHAN4 : RT @laura_pi79: Finalmente un gesto concreto e coraggioso per attirare l'attenzione sulla necessità di far ripartire la #musica dal vivo, p… - SyriaOfficial : RT @laura_pi79: Finalmente un gesto concreto e coraggioso per attirare l'attenzione sulla necessità di far ripartire la #musica dal vivo, p… - daniele19921 : RT @laura_pi79: Finalmente un gesto concreto e coraggioso per attirare l'attenzione sulla necessità di far ripartire la #musica dal vivo, p… - laura_pi79 : Finalmente un gesto concreto e coraggioso per attirare l'attenzione sulla necessità di far ripartire la #musica dal… -