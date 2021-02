Serie A, niente decisione sui diritti tv: slitta anche il voto sui fondi (Di lunedì 8 febbraio 2021) niente voto sui diritti tv nell’assemblea della Lega Serie A. I club, visto il tema particolarmente delicato, hanno deciso di riaggiornare la riunione, durata circa due ore, a giovedì, quando si svolgerà anche l’assemblea legata alla proposta dei fondi. Proseguiranno così in questi due giorni le trattative con Sky e Dazn. Intanto, però, lsitta nuovamente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021)suitv nell’assemblea della LegaA. I club, visto il tema particolarmente delicato, hanno deciso di riaggiornare la riunione, durata circa due ore, a giovedì, quando si svolgeràl’assemblea legata alla proposta dei. Proseguiranno così in questi due giorni le trattative con Sky e Dazn. Intanto, però, lsitta nuovamente L'articolo

