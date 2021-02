Sanremo 2021 colpaccio di Amadeus, spuntano i nomi dei super ospiti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sanremo 2021 colpaccio di Amadeus, sembra proprio che il direttore artistico della kermesse abbia in mente due nomi speciali come super ospiti. Solo qualche giorno fa è arrivato il via libera definitivo per la messa in onda della kermesse canora da parte del Comitato Tecnico Scientifico che nonostante tutte le riserve, ha acconsentito affinché l’Ariston possa andare in scena nelle cinque serate che vanno dal 2 al 6 Marzo. E se da una parte le decisione riguardo la presenza del pubblico sono chiare, cosi come quelle sulle misure di sicurezza per i cantanti e le distanze tra i presenti in scena, dall’altra nessun veto è stato posto per gli ospiti, o meglio i super ospiti. E cosi, proprio in questi ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021)di, sembra proprio che il direttore artistico della kermesse abbia in mente duespeciali come. Solo qualche giorno fa è arrivato il via libera definitivo per la messa in onda della kermesse canora da parte del Comitato Tecnico Scientifico che nonostante tutte le riserve, ha acconsentito affinché l’Ariston possa andare in scena nelle cinque serate che vanno dal 2 al 6 Marzo. E se da una parte le decisione riguardo la presenza del pubblico sono chiare, cosi come quelle sulle misure di sicurezza per i cantanti e le distanze tra i presenti in scena, dall’altra nessun veto è stato posto per gli, o meglio i. E cosi, proprio in questi ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - Agenzia_Ansa : Il protocollo Rai per #Sanremo2021, niente pubblico all'Ariston #ANSA - SocialArtistOF : .@giovannivernia al timone del #PrimaFestival di #Sanremo2021. - madovevado : RT @RiccardoNoury: Il portavoce di @amnestyitalia lancia la proposta: 'Dobbiamo sfruttare quel palco anche per amplificare temi che devono… - LRDLofficial : RT @tiffolo: #Beppe #Vessicchio spirito guida. Bellissima l'attenzione per gli esordienti (poi con gente del calibro dei @LRDLofficial e di… -