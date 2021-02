Sampdoria, scattano i riscatti obbligatori di Candreva, La Gumina e Torregrossa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bastava il primo punto conquistato nel girone di ritorno per far scattare gli obblighi di riscatto della Sampdoria e così il pareggio di Benevento di ieri ha obbligato il club ligure a sborsare circa 14 milioni di euro a Inter, Empoli e Brescia. Ufficiali quindi i riscatti di 2,5 per Candreva, 5,5 per La Gumina e intorno ai 6 milioni per Torregrossa. Foto: Stemma Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bastava il primo punto conquistato nel girone di ritorno per far scattare gli obblighi di riscatto dellae così il pareggio di Benevento di ieri ha obbligato il club ligure a sborsare circa 14 milioni di euro a Inter, Empoli e Brescia. Ufficiali quindi idi 2,5 per, 5,5 per Lae intorno ai 6 milioni per. Foto: StemmaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CinqueNews : #Sampdoria - con il punto contro il #Benevento scattano tre obblighi di riscatto - intermilan : RT @NicoSchira: Col pareggio di #Benevento (primo punto conquistato nel mese di febbraio) scattano per la #Sampdoria tre obblighi di riscat… - InterClubIndia : RT @NicoSchira: Col pareggio di #Benevento (primo punto conquistato nel mese di febbraio) scattano per la #Sampdoria tre obblighi di riscat… - genovatoday : Samp, il punto di Benevento costa 14 milioni: scattano tre obblighi di riscatto - MFajriyansyah : RT @NicoSchira: Col pareggio di #Benevento (primo punto conquistato nel mese di febbraio) scattano per la #Sampdoria tre obblighi di riscat… -