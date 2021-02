Mondiali sci alpino Cortina 2021 streaming e diretta tv | dove vedere le gare

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dall’8 al 21 febbraiosulle Dolomiti vanno in scena idi scidi. Il programma includerà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Alla competizione l’Italia arriva con più di qualche ambizione di medaglia anche se all’ultimo gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Sofia Goggia, infortunatasi alla tibia.vederle idi scidiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Tutte lesaranno trasmesse in chiaro, gratis, sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e via satellite (a pagamento) su Eurosport (visibile anche con ...