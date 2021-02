‘Live – Non è la D’Urso’, la moglie di Walter Zenga dura contro Andrea: “Ti fa un po’ comodo fare il figlio triste che ha sempre sofferto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra i numerosi ospiti di Barbara D’Urso ieri sera a Live – Non è La D’Urso, ieri sera anche Walter Zenga e Raluca Rebedea. Il portierone della nazionale ormai al centro delle polemiche a causa del mancato rapporto con i figli, venuto alla alla luce durante l’avventura di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5, è intervenuto ieri sera in collegamento insieme alla sua terza moglie Non volevo intervenire perché si tratta della vita di Walter, di un periodo in cui io non c’ero. Volevo parlare solo dei miei figli, però ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che Walter sia un pessimo papà, una persona fredda, distaccata che non cura i figli. Con Walter junior e Samira, i nostri figli, che hanno 8 e 11 anni, è stato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra i numerosi ospiti di Barbara D’Urso ieri sera a Live – Non è La D’Urso, ieri sera anchee Raluca Rebedea. Il portierone della nazionale ormai al centro delle polemiche a causa del mancato rapporto con i figli, venuto alla alla lucente l’avventura dial Grande Fratello Vip 5, è intervenuto ieri sera in collegamento insieme alla sua terzaNon volevo intervenire perché si tratta della vita di, di un periodo in cui io non c’ero. Volevo parlare solo dei miei figli, però ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare chesia un pessimo papà, una persona fredda, distaccata che non cura i figli. Conjunior e Samira, i nostri figli, che hanno 8 e 11 anni, è stato ...

